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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Более 100 россиян вылетели из Катманду домой

Этим же рейсом удалось отправить трех граждан Белоруссии, одного жителя Казахстана и четырех украинцев, сообщил посол России в Непале Алексей Новиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 100 россиян, а также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины вылетели в понедельник из Катманду в Бирму, откуда потом отправятся в Россию. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков.

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"На борту самолета авиакомпании Royal Flight вылетели 102 гражданина России. Это все россияне, которые застряли в Непале из-за вспышки новой коронавирусной инфекции и выразили желание вернуться на родину", - сказал Новиков.

Он отметил, что посольству удалось отправить этим рейсом трех граждан Белоруссии, одного жителя Казахстана и четырех украинцев. "Эти люди были включены в число пассажиров вывозного рейса по гуманитарным соображениям: либо в связи с медицинской необходимостью срочно покинуть Непал, либо как не имеющие средств для приобретения продуктов питания", - объяснил посол.

Глава диппредставительства указал, что еще 20 российских граждан пожелали остаться в Непале до окончания эпидемии в России.

"Мы обеспечили всех вылетевших этим рейсом сухими пайками. Все они благодарили сотрудников посольства за работу и моральную поддержку во время вынужденного пребывания хоть в красивой и экзотической, но все-таки чужой стране. Действительно, наши сотрудники и члены их семей выполняли часто незаметную, но очень важную работу, чтобы наши сограждане не чувствовали себя брошенными. Думаю, что, несмотря ни на что, эти туристы еще не раз заедут в этот далекий край и посетят российское посольство и гостеприимный культурный центр", - добавил Новиков.

Теги
НепалРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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