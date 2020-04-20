Эксперт рассказал, что нормальная жизнь после пандемии наступит не ранее 2022 года

ВЕНА, 20 апреля. /ТАСС/. Нормальная повседневная жизнь после пандемии коронавируса наступит в мире не ранее 2022-2023 годов. Такое мнение высказал заведующий инфекционным отделением центрального по лечению коронавируса в Австрии госпиталя имени кайзера Франца Иосифа в Вене Кристоф Вениш.

"Коронавирус пройдет только тогда, когда будет вакцина. Около 7 млрд человек надо будет привить вакциной, - рассказал инфекционист в эфире радиостанции O-1. - Нормальная повседневная жизнь будет только после пандемии. Это будет не ранее 2022-2023 годов, когда будет готова вакцина. Говорить о чем-то другом преждевременно".

По данным Минздрава Австрии, к середине апреля ежедневный прирост количества заразившихся коронавирусом снизился в этой стране до 1% по сравнению с более 40% в марте. По состоянию на 20 апреля, из 14 713 инфицированных в этой стране выздоровели 10 631 человек, 470 умерли.

Австрийские власти с 14 апреля открыли мелкие магазины и строительные рынки в качестве первого шага отмены ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом. С 1 мая планируется открыть крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки. С середины мая - отели, рестораны и музеи. Режим самоизоляции для населения продолжает действовать до мая. Отменены массовые и спортивные мероприятия, образовательные учреждения переведены на удаленный режим обучения, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.