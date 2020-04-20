Власти Петербурга рассчитывают, что вводить пропускной режим в городе не придется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Техническая возможность ввода пропускного режима на передвижение в Петербурге есть, но власти рассчитывают, что вводить его не придется. Об этом в понедельник сообщил председатель городского комитета информатизации и связи города Станислав Казарин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Технически мы готовы [к вводу пропускного режима]. Более того, есть федеральное приложение, которым можно воспользоваться, есть опыт Москвы, есть наши разработки. В зависимости от того, какой регламент этих пропусков будет принят, можно использовать различные технические решения. Но я очень рассчитываю на то, что нам не придется вводить никакого пропускного режима", - сказал он.

Казарин добавил, что ввод пропускного режима будет зависеть от того, как жители города будут соблюдать режим самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса нового типа. "Это будет зависеть от того, как жители будут соблюдать временные нормы санитарно-эпидемиологические, держать расстояние друг от друга... больше оставаться дома в самоизоляции. Это позволит избежать этой крайне непопулярной и, в общем, технически сложной и затратной меры", - уточнил он.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 253 человека, умерли восемь.