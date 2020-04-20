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Пандемия коронавируса нового типа
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В Роспотребнадзоре предположили, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом

При благополучном исходе ситуация достигнет пика в начале мая или раньше, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, а затем наступит плато, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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"Если все будет благополучно, то определенно где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может и даже раньше, а затем перейдем на плато. То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением", - сказал он в эфире "России-24".

Малеев подчеркнул, что наступление пика будет зависеть от того, как люди соблюдают самоизоляцию. Если же они не будут ее соблюдать, то он сдвинется. Кроме того, продолжающие возвращаться из-за рубежа в Россию граждане тоже могут быть причиной смещения пика на более позднее время. Эксперт также добавил, что для того, чтобы избежать повторной вспышки, режим самоизоляции нужно снимать последовательно.

"Изоляцию сразу никто снимать не будет, будут снимать последовательно изоляцию, то есть последовательно будут разрешать какие-то поездки и так далее, не сразу, сразу нельзя <...> К тому времени уже ведь [будет] значительное число людей бессимптомных <...> если окажется, что большой процент людей переболевает бессимптомно, тогда у нас для [второй] вспышки не будет оснований, потому что у людей уже будет формироваться иммунитет", - пояснил Малеев.

 

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