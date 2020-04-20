В 31 провинции Турции планируется введение комендантского часа с 23 по 26 апреля

АНКАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что правительство республики планирует ввести комендантский час с 23 по 26 апреля из-за пандемии в 31 провинции страны. Об этом он объявил по итогам заседания кабинета министров в эфире телеканала TRT.

"Еще некоторое время мы будем вводить комендантский час в выходные дни. С 00:00 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) 23 апреля по 00:00 27 апреля мы планируем снова ввести комендантский час в 31 провинции. Детали будут сообщены позднее министерством внутренних дел", - подчеркнул он.

Данное решение может быть связано с тем, что 23 апреля в Турции будут отмечать праздник Национального суверенитета и День защиты детей.