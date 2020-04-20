Скворцова: около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, как ОРВИ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Доля бессимптомных носителей коронавируса составляет около 40%, еще 30% заболеваний протекает в легкой форме, как ОРВИ, сообщила в понедельник руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

"Фактически мы сейчас видим уже на нашей популяции, что 40% - это бессимптомные случаи заражения, и где-то 30% - легкие формы, которые протекают, как обычное ОРВИ", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Скворцова отметила, что новый коронавирус "действительно достаточно интенсивно контагиозен, но менее контагиозен многих других вирусов, менее заразителен". "Он чуть более заразен, чем вирус гриппа, но менее заразный вируса кори, ветряной оспы и некоторых других", - пояснила она.

Версию искусственного происхождения коронавируса нового типа исключать нельзя, сообщила Скворцова. "Мне представляется, что здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию", - сказала она.

Скворцова отметила, что этот вопрос требует тщательного изучения, поскольку РНК-содержащие вирусы являются наиболее изменчивыми. "Действительно, мы видим достаточно большое количество фрагментов, отличающих этот вирус от очень близкого аналога SARS. Вот примерно гомологичность 94%, а остальное - различия", - пояснила она.