Инфекционный центр в Вороновском принял первых пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более десяти пациентов с новой коронавирусной инфекцией поступило в инфекционный центр в Вороновском в понедельник - первый день приема больных. Об этом сообщил ТАСС главврач ГКБ №68 им. Демихова Сергей Переходов.

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую инфекционную больницу в Вороновском, построенную из быстровозводимых конструкций за месяц.

Ранее сообщалось, что больница сможет обрабатывать свыше 10 тыс. различных тестов и анализов за сутки - общих, биохимических, иммуноферментных анализов и других. На территории стационара возведен отдельный диагностический блок с кабинетами магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также рентгенодиагностики. В больнице возможно проведение таких обследований, как лучевая диагностика, эндоскопия и других.

Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

Всего в столице 26 350 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки число выросло на 2 026. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.