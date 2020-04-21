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Ростовская полиция проверяет сообщения о продаже пропусков для передвижения по городу

Предложения о покупке пропусков были опубликованы в социальные сетях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция Ростова-на-Дону проводит проверку после размещения в социальных сетях предложений о покупке пропусков нового образца для перемещения по городу в период действия ограничительных мер. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"По факту размещенной информации о, возможно, неправомерных действиях, связанных с продажей пропусков на разрешение передвижения в условиях ограничений, установленных постановлением правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года, сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник власти Ростова-на-Дону приступили к выдаче пропусков нового образца. Ранее для въезда и перемещения по городу тех граждан, чья трудовая деятельность не приостановлена, требовалась справка с работы определенного образца. 19 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в региональное законодательство, согласно которым въезд и перемещение по Ростову-на-Дону будет осуществляться по новым документам. Жители в социальных сетях жаловались на сложности с получением пропуска, в частности, на очереди в пунктах выдачи.

К выдаче пропусков в понедельник приступили девять пунктов. Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации города Ростова-на-Дону, во вторник их число увеличено до 25, выдачу документов осуществляют 392 оператора. Для получения разрешений работодатель обращается в пункт выдачи исключительно по месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, предварительно получив консультацию и записавшись по телефону. Накануне первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников сообщил, что заявки на получения пропусков можно будет также направить по электронной почте.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 292 случая заражения новой коронавируснйо инфекцией, из которых 100 - в Ростове-на-Дону, 13 человек выздоровело. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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