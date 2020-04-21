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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что рисков дополнительного заражения нет, поскольку мать ребенка уже была помещена в бокс

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

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"За истекшие сутки плюсом один заболевший - ребенок 11 лет, Красногвардейский район, из семейного очага, который уже был образован. Все контакты установлены, рисков дополнительного заражения нет, поскольку мама уже была помещена в бокс", - сказал Аксенов.

Заместитель руководителя межрегионального Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков рассказал, что все 10 человек, контактировавшие с ребенком, заранее были взяты под динамическое наблюдение. "Ребенок находится в Республиканской детской инфекционной больнице", - уточнил он.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 1 368 человек, под домашним - 1 248, в стационарах - 73. В регионе 46 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписаны из больниц 23 человека. Состояние заразившихся удовлетворительное.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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