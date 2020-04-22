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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани умер врач-реаниматолог с положительным анализом на коронавирус

Он лечил зараженных в Лабинском районе

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Врач-реаниматолог, который лечил от коронавируса пациентов в Лабинском районе Краснодарского края, умер в краевой больнице. У него подтвердился диагноз COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

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"54-летний врач-реаниматолог из Лабинского района был госпитализирован в местную ЦРБ 6 апреля с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония". Тест на коронавирус показал положительный результат. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении.

Всего, по сообщению пресс-службы краевой администрации, за прошедшие сутки в крае умерли три человека с коронавирусом. Умерла 73-летняя женщина в Ейском районе, которая поступила в местную центральную районную больницу 3 апреля. У нее были ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция. Третья смерть зафиксирована в Краснодаре - 85-летний мужчина с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, 17 апреля лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Всего на сегодняшний день в Краснодарском крае 481 случай заражения коронавирусом, 14 человек с диагнозом COVID-19 умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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