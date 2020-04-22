В Петербурге выделят отдельный роддом для рожениц с симптомами ОРВИ и гриппа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Роддом №16 в Санкт-Петербурге выделят как отдельное медучреждение для рожениц, которые имеют симптомы ОРВИ и гриппа, а также тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Сегодня в Санкт-Петербурге больных с COVID-19 принимают девять медучреждений, развернуто 4 013 коек. К 28 апреля планируется развернуть 5483 койки. Добавится также роддом №16, он будет принимать пациенток с ОРВИ, гриппом и контактных по коронавирусу", - рассказали в пресс-службе.

В комитете уточнили, что в роддоме организуют 75 коек. Беременных с подтвержденным диагнозом коронавируса направляют в инфекционную больницу им. Боткина. Ранее также сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса закрылись на карантин роддома №10 и №17.

По данным ведомства, заразившихся коронавирусной инфекцией в Петербурге также принимают больницы №2, №20 и №40, Александровская, Покровская и больница св. Георгия, Госпиталь для ветеранов войн. Для детей предназначена Детская больница №5 им. Н. Ф. Филатова.

К концу апреля также подготовят к приему этой категории пациентов Больницу имени Семашко, Мариинскую больницу и Больницу святой Ольги. В случае негативного сценария развернут 12 тыс. коек, в том числе и в федеральных учреждениях.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 267 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, которые превышают среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 327 человек, умерли 14.