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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт Минздрава не исключил роста сердечно-сосудистых заболеваний из-за пандемии

Наличие инфекции может усугублять уже имеющиеся заболевания, отметил Евгений Шляхто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Наличие коронавируса может сказаться на проявлении сердечно-сосудистых заболеваний, еще одним негативным фактором может стать связанный с изоляцией стресс. Об этом сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто в эфире телеканала "Россия 24".

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"Мы знаем статистику, знаем, что 60% инфицированных [коронавирусом] жителей Москвы не имеют никаких симптомов. Наличие инфекции может влиять негативно, субклинически, на проявление сердечно-сосудистых заболеваний и может усугублять уже имеющиеся заболевания, вызывая побочные эффекты и развитие осложнений", - сказал Шляхто, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, в качестве фактора риска для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями он отметил вызванный изоляцией стресс.

"Вне всякого сомнения, через какое-то время - в середине мая - мы должны пройти пик пандемии. То есть, в мае, июне ситуация должна стать лучше. Меры предпринимаются серьезные. <…> Мы должны контролировать ситуацию", - добавил Шляхто.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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