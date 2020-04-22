Путин: люди должны понимать, что получат помощь в случае заражения коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 22 апреля. /ТАСС/. Люди должны быть уверены, что не останутся без квалифицированной медицинской помощи в случае заражения коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

"Люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, будет обеспечена, и люди могут чувствовать себя спокойно и уверенно в связи с тем, что если они столкнуться, не дай бог, с проблемами со здоровьем, в данном случае с этой инфекцией, им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь", - указал российский лидер.

Обращаясь к Гусеву Путин выразил надежду, что все планы воронежских властей по созданию дополнительных койко-мест для заболевших коронавирусом будут реализованы. "Мы с вами понимаем, насколько это важно. Я очень рассчитываю на то, что вы доведете все эти планы до конца и все это реализуете вовремя, в срок и с хорошим качеством", - подчеркнул президент.

Путин посоветовал Гусеву сразу же звонить, если у губернатора возникнут какие-либо организационные вопросы. "Я вас заверяю, что мы всю эту работу выполним", - пообещал глава региона.