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Пандемия коронавируса нового типа

Путин: люди должны понимать, что получат помощь в случае заражения коронавирусом

Обращаясь к губернатору Воронежской области Александру Гусеву, российский президент выразил надежду, что все планы властей региона по созданию дополнительных койко-мест будут реализованы

НОВО-ОГАРЕВО, 22 апреля. /ТАСС/. Люди должны быть уверены, что не останутся без квалифицированной медицинской помощи в случае заражения коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

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"Люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, будет обеспечена, и люди могут чувствовать себя спокойно и уверенно в связи с тем, что если они столкнуться, не дай бог, с проблемами со здоровьем, в данном случае с этой инфекцией, им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь", - указал российский лидер.

Обращаясь к Гусеву Путин выразил надежду, что все планы воронежских властей по созданию дополнительных койко-мест для заболевших коронавирусом будут реализованы. "Мы с вами понимаем, насколько это важно. Я очень рассчитываю на то, что вы доведете все эти планы до конца и все это реализуете вовремя, в срок и с хорошим качеством", - подчеркнул президент.

Путин посоветовал Гусеву сразу же звонить, если у губернатора возникнут какие-либо организационные вопросы. "Я вас заверяю, что мы всю эту работу выполним", - пообещал глава региона.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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