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Пандемия коронавируса нового типа

Приамурье закупило средства защиты от коронавируса

Еще часть средств планируется получить по квоте Минпромторга

ТАСС, 22 апреля. Власти Амурской области, где выявили 23 случая заражения коронавирусом, уже приобрели часть необходимых средств индивидуальной защиты самостоятельно, но намерены также получить их по квоте Минпромторга. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса назвал Амурскую область в числе регионов, которые не подают заявки на поставку средств защиты. При этом он отмечал, что информации о самостоятельных закупках этих субъектов также не поступало.

"Нам удалось средства индивидуальной защиты купить в полтора раза дешевле раньше на рынке. Но мы не будем отказываться от квоты Минпромторга за исключением масок", - приводят в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По данным правительства региона, в медицинских организациях создан запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на месяц. При этом масок достаточно на три месяца, сейчас медработники обеспечены ими на 100%. Кроме того, Амурская область должна получить благотворительную и спонсорскую помощь для борьбы с коронавирусом, в том числе от крупных компаний, имеющих там производства.

В ближайшее время власти региона также планируют заключить контракт на поставку средств через официального поставщика по линии Минпромторга РФ. "С учетом возможности приобретения масок в неограниченном количестве по более низкой стоимости было принято решение об отказе от квоты по данному наименованию. По остальным наименованиям, распределенным по квоте для региона, договор в стадии заключения. Он будет заключен 27 апреля", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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