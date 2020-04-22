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Пандемия коронавируса нового типа

AP: в США зафиксировали два случая заражения коронавирусом домашних кошек

По данным агентства, это первые подтвержденные случаи среди домашних животных в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Американские специалисты зафиксировали в штате Нью-Йорк два случая заражения домашних кошек новым коронавирусом. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителей Министерства сельского хозяйства и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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Как отмечается в публикации, "это первые подтвержденные случаи среди домашних животных в США". Предполагается, что две кошки, которые находятся в разных частях штата, заразились от хозяев или соседей. У них "легкие симптомы респираторного заболевания", говорится в материале. Ожидается, что животные поправятся.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных, - отметила представитель ЦКПЗ Кейси Бартон Бейравиш. - Нет свидетельств, что животные играют какую-либо роль в передаче этой инфекции человеку". Вместе с тем, как отмечает агентство, специалисты ЦКПЗ рекомендуют американцам в период пандемии не подпускать своих собак и кошек к другим домашним животным, а также к людям не из числа домочадцев.

Ранее в одном из нью-йоркских зоопарков новым коронавирусом заразились несколько тигров и львов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 834 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45,9 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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