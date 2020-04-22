На базе детской больницы в КЧР развернули более 30 мест для детей с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии организовали 30 мест для детей, заразившихся коронавирусом, на базе детской больницы, в реанимации подготовлено шесть коек и аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили в среду в региональном оперативном штабе.

"В Карачаево-Черкесии на базе старого корпуса республиканской детской многопрофильной больницы развернуто 30 коек для зараженных коронавирусной инфекцией детей, а также 6 реанимационных. Койки оснащены системами подачи кислорода, а в реанимации установлены 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Созданы основные и резервные медицинские бригады для работы с коронавирусными больными в детской больнице, все медицинские работники прошли соответствующее обучение. В отдельном крыле учреждения для медицинского персонала оборудовали общежитие-гостиницу, а также подготовили комнату отдыха и столовую", - говорится в сообщении.

В больнице разделили поток пациентов и организовали два приемных отделения - для детей без признаков вирусных инфекций и для детей с признаками заражения. Для того, чтобы заразившиеся дети не контактировали с другими, для них определены специальные маршруты по медучреждению. "По состоянию на 09:00 22 апреля в Карачаево-Черкесии 11 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у лиц до 18 лет. Заболевание у них протекает бессимптомно и в легкой форме, но среди них есть госпитализированные вместе с родителями", - отметили в оперативном штабе.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по КЧР, на 10:00 22 апреля в республике подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было подтверждено 133 случая заражения, один из заразившихся выздоровел, 1051 человек находится под медицинским наблюдением на дому.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.