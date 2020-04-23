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Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 40 тыс. человек

Темпы роста числа инфицированных в стране выросли

ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1 768, до 40 190. Об этом сообщил в среду Минздрав страны.

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Темпы роста числа инфицированных в стране выросли, во вторник их было зафиксировано 1 591. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (20 965), Онтарио (12 245) и Альберта (3 401). Тест на наличие коронавируса прошли почти 612,2 тыс. человек, 14 тыс. из ранее заболевших выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 1 974 инфицированных умерли. Ранее в среду телеканал CBC сообщил, что число умерших превысило 2 тыс. человек, но статистика Минздрава этого не подтвердила. Случаи заражения отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия коронавируса нового типа
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