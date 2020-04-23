Во Владивостоке приняли на работу горожан, ушедших в вынужденный отпуск из-за пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Первые трудовые договоры с вынужденно ушедшими в отпуск без содержания сотрудниками сети кинотеатров во Владивостоке заключило муниципальное предприятие "Благоустройство городских территорий", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства Приморья.

"В Приморье заключено первое соглашение с работодателем, которое предполагает временное трудоустройство высвобожденных из-за коронавируса сотрудников на общественные работы. 11 сотрудников "КиноМАКС" трудоустроены в МБУ "Содержание городских территорий", теперь они занимаются озеленительными работами. Работать будут пять дней в неделю, с 07:00 до 14:30", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудники кинотеатров были отправлены работодателем в отпуск без содержания, но, тем не менее, директор сети обратился к властям края и в центр занятости с просьбой трудоустройства для подчиненных. Те из сотрудников, кто согласился, теперь приступили к выполнению работ по приведению Владивостока в порядок после зимы.

Как сообщили ТАСС в Приморском краевом центре занятости, 379 предприятий региона заявили о высвобождении работников и введении режима неполной занятости в связи с карантином. Уволить планируется 77 человек, в режиме неполной занятости сейчас находится 2,9 тыс. работников. 1,9 тыс. из них находились в простое, чуть больше 1 тыс. человек работали неполный день или смену, еще 46 человек ушли в отпуск без сохранения зарплаты. С начала апреля в службу занятости из-за увольнения по разным причинам обратились почти 4,5 тыс. человек. Всего в Приморском крае сейчас зарегистрировано 10,7 тыс. безработных, которые стоят на учете в службе занятости

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.