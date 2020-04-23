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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: коронавирус выявили еще у 14 членов экипажа Costa Atlantica

Общее число зараженных на судне достигло 48, передает телеканал NHK

ТОКИО, 23 апреля. /ТАСС/. Врачи подтвердили заражение коронавирусом еще 14 членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

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Общее число зараженных на судне достигло 48. Накануне один из заболевших был госпитализирован в больницу Нагасаки. Среди экипажа, по данным посольства РФ в Токио, есть один россиянин, он числится в списке инфицированных. Российские дипломаты следят за тем, чтобы ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь.

Японские власти намерены по возможности взять анализы на коронавирус у всех находящихся на борту. Тем, у кого тест покажет отрицательный результат, разрешат сойти на берег, в отношении остальных будут действовать карантинные меры.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica находятся 623 члена команды. Пассажиров там нет. Это судно совершало круизы у побережья Восточной Азии. С его борта никто не сходил с 14 марта, когда в префектуре Нагасаки на юго-западном японском острове Кюсю был выявлен первый инфицированный коронавирусом.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 12,7 тыс., 236 пациентов находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 312 летальных исходов.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess - в феврале-марте стоял на карантине в порту Иокогама к югу от Токио. На его борту было выявлено 712 инфицированных, 13 умерли. После этого судно прошло дезинфекцию и покинуло японские воды. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

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ЯпонияИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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