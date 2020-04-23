На Ставрополье за сутки число заражения коронавирусом увеличилось на 55 человек

ПЯТИГОРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Коронавирус на Ставрополье за сутки подтвержден еще у 55 человек, общее число зараженных составляет 332. Также зафиксирована смерть еще одного пациента с коронавирусом, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"За минувшие сутки мы получили подтверждения диагноза по 55 пациентам. В целом за все время в Ставропольском крае зарегистрировано 332 случая заболевания, в том числе у 38 детей. В тяжелом состоянии - девять человек, в средней степени тяжести - 46. Выздоровели 44 человека", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, в крае зафиксирована еще одна смерть пациента с коронавирусом, общее число умерших - пять.