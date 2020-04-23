{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Иннополисе начали разработку сверхточной тест-системы для диагностики коронавируса

Точность результата должна превысить 99% при скорости определения в 20-30 минут

КАЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Компания-резидент особой экономической зоны "Иннополис" (Татарстан) "Эвотэк-Мирай Геномикс" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций приступила к разработке сверхточной экспресс-системы диагностики коронавируса. Об этом сообщило журналистам в четверг Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

На эту тему
До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

"В особой экономической зоне "Иннополис" компания-резидент "Эвотэк-Мирай Геномикс" реализует при поддержке Российского фонда прямых инвестиций проект по производству системы экспресс-диагностики коронавируса. По словам разработчиков, скорость анализа их системы будет в четыре раза выше существующих сегодня аналогов при точности результата более 99%. Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал максимальную поддержку проекту", - говорится в сообщении.

Компания намерена выпускать портативные высокоточные мини-лаборатории для экспресс-тестирования на наличие коронавируса. Переносную лабораторию можно будет использовать в аэропортах и железнодорожных вокзалах. По словам заместителя генерального директора "Эвотэк-Мирай Геномикс" по научной работе Игоря Абдрахманова, разработка позволяет не только сократить время получения анализа, но и выполнять процедуру на более простом и менее габаритном оборудовании.

"Аналогов портативной лаборатории с такими характеристиками не существует. Устройство позволит за 20-30 минут определить, есть ли в организме человека коронавирус", - сказал он.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Кремль не видит оснований считать, что Китай скрывал данные о коронавирусе
Так пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию об иске властей штата Миссури к Китаю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС