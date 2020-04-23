В Иннополисе начали разработку сверхточной тест-системы для диагностики коронавируса

КАЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Компания-резидент особой экономической зоны "Иннополис" (Татарстан) "Эвотэк-Мирай Геномикс" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций приступила к разработке сверхточной экспресс-системы диагностики коронавируса. Об этом сообщило журналистам в четверг Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

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"В особой экономической зоне "Иннополис" компания-резидент "Эвотэк-Мирай Геномикс" реализует при поддержке Российского фонда прямых инвестиций проект по производству системы экспресс-диагностики коронавируса. По словам разработчиков, скорость анализа их системы будет в четыре раза выше существующих сегодня аналогов при точности результата более 99%. Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал максимальную поддержку проекту", - говорится в сообщении.

Компания намерена выпускать портативные высокоточные мини-лаборатории для экспресс-тестирования на наличие коронавируса. Переносную лабораторию можно будет использовать в аэропортах и железнодорожных вокзалах. По словам заместителя генерального директора "Эвотэк-Мирай Геномикс" по научной работе Игоря Абдрахманова, разработка позволяет не только сократить время получения анализа, но и выполнять процедуру на более простом и менее габаритном оборудовании.

"Аналогов портативной лаборатории с такими характеристиками не существует. Устройство позволит за 20-30 минут определить, есть ли в организме человека коронавирус", - сказал он.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.