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Пандемия коронавируса нового типа

Бурятия получит более 460 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Большая часть средств пойдет на покупку средств индивидуальной защиты и оснащение больниц дополнительными койко-местами

УЛАН-УДЭ, 23 апреля. /ТАСС/. Бурятия получит более 460 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса нового типа, открытие в больницах дополнительных коек и на стимулирующие выплаты медикам. Об этом сообщила в четверг пресс-служба республиканского правительства.

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить из федерального бюджета регионам средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

"Правительство РФ выделило дотации Бурятии на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. На приобретение средств индивидуальной защиты и оснащение медучреждений дополнительными койко-местами республике направлено 394,4 млн рублей. Финансирование на стимулирующие выплаты медицинским работникам Бурятии составит еще 69,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, республика получит 35 аппаратов искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 167 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Ранее завершили лечение и выписались из больницы 55 человек, двое умерли. Сейчас лечение в стационарных условиях проходят 110 человек, в том числе четверо взрослых в отделении реанимации.

Теги
РоссияБурятияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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