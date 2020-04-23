Власти Вологодской области обещают ликвидировать дефицит защитных масок

ВОЛОГДА, 23 апреля. /ТАСС/. Во все населенные пункты Вологодской области поставят первую партию защитных многоразовых гигиенических масок. Местный производитель, Вологодский текстильный комбинат, прошел добровольную сертификацию и изготовит столько изделий, сколько потребуется. На них установлена фиксированная цена, их дефицита больше не будет. Об этом сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"ГУП "Фармация" закупила партию масок [производства Вологодского текстильного комбината] для всех 109 аптечных пунктов, расположенных на территории области, в том числе в селах и деревнях. Сегодня они появились в аптеках Вологды, завтра будут в Череповце и к концу недели поступят в отдаленные населенные пункты. Важно, что эти маски дешевле, чем импортные аналоги, скидку вологжане могут получить и по карте "Забота". До недавнего времени в аптечной сети области масок не было вообще. Мы выполнили обязательство по ускорению процедуры сертификации, и сейчас защитные гигиенические маски могут беспрепятственно поступать на реализацию во все аптечные сети области. Дефицита масок в регионе больше не будет", - привела пресс-служба слова губернатора.

По его словам, защитные маски сшиты из плотных хлопчатобумажных тканей, не вызывают аллергических реакций, хорошо держат форму, продукция прошла добровольную сертификацию. Маски предназначены для использования в качестве барьера для фильтрации воздуха, повторное применение возможно после стирки и проглаживания горячим утюгом. Цена на изделия во всех аптеках фиксированная - по 40 рублей за штуку.

"Поставщик заверил, что не планирует повышение цен. Еженедельно будем получать по 10 тыс. масок, дальнейшие поставки будем регулировать по мере необходимости. Также наше предприятие изготавливает раствор на основе хлоргексидина для дезинфекции рук и различных поверхностей", - сообщила директор предприятия "Фармация" Елена Зубачек.

Вологжане ощутили дефицит масок в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. Из аптек исчезли все одноразовые медицинские маски. По поручению губернатора области местные товаропроизводители переориентировали свои мощности под выпуск востребованной продукции и начали ее выпускать в промышленных объемах. Многоразовые маски не являются медицинскими защитными средствами, их реализация в аптеках была запрещена. Сейчас продукция изготавливается по техническим условиям, разработанным Минпромторгом и Росстандартом для производства лицевых гигиенических масок. Вологодские производители наладили выпуск масок из марли, трикотажа и нетканого материала. По предварительным заказам их шьют более 20 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

По данным регионального оперштаба на 23 апреля, в области 129 зараженных коронавирусом, прирост за сутки составил девять случаев, 26 человек выздоровели.