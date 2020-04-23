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СБУ предложила продлить санкции против Mail.ru, "Яндекса" и других российских ресурсов

Глава СБУ Иван Баканов уточнил, что спецслужба считает необходимым продлить санкции на три года

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о продлении санкций против ряда российских веб-ресурсов и программных продуктов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

"Продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против Mail.ru, "Яндекс", Dr.Web, "Касперский", "1С" и "Парус", - говорится в сообщении. Как уточнил глава СБУ Иван Баканов, спецслужба предложила Совбезу продлить санкции на три года. "Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - пояснил Баканов.

Ранее, 10 апреля, СБУ направила на рассмотрение СНБО предложение о продлении на три года запрета на пользование в стране российскими соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники". СНБО пока не утвердил это решение.

15 мая 2017 года действующий в то время президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет на Украине попали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс.Украина". Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

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