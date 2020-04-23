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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Прокуроры будут следить за спекуляциями масками и контролировать цены на продукты

Речь идет также о контроле за ростом цен на лекарства, включенных в перечень жизненно необходимых

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура России в условиях угрозы распространения коронавируса нацелила прокуроров на выявление фактов спекуляций медицинскими масками и контроль за ценообразованием на основные виды продуктов и лекарств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.

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"Прокурорам субъектов РФ поручено принять дополнительные меры по обеспечению прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в условиях распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе. Под постоянным контролем прокуроров находятся вопросы исполнения законодательства при установлении цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "В ходе надзорных мероприятий среди прочего будут приняты меры к выявлению незаконных действий при реализации медицинских масок", - отметили в Генпрокуратуре.

Для системного мониторинга складывающейся ситуации, оперативного обмена информацией и своевременной организации надзорных мероприятий прокурорам поручено обеспечить участие в работе региональных и муниципальных штабов по борьбе с распространением коронавируса. Приоритетным в работе прокуроров стал надзор за исполнением санитарно-эпидемиологического законодательства, включая карантинные мероприятия, защиту прав граждан в социальной и трудовой сферах, противодействие правонарушениям при формировании цен на продукты питания и жизненно необходимые лекарственные препараты. Особое внимание прокурорам поручено уделять вопросам предоставления учреждениям здравоохранения необходимых медицинских изделий и лекарств, поддержания неснижаемого запаса противовирусных препаратов, надлежащего выполнения постановлений главного государственного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по снижению распространения инфекции.

Цены в магазинах

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, "особое внимание акцентировано на предотвращении злоупотреблений при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (крупы, сахар, соль и др.) и при их реализации, которые создают условия для ажиотажного спроса и иных социальных негативных последствий". Помимо этого, под постоянным контролем прокуроров находятся вопросы установления цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. "Во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой и иными уполномоченными органами усилена работа по противодействию нарушениям при ценообразовании на продукты питания и лекарственные средства. Обеспечен системный мониторинг складывающейся ситуации и обмен соответствующей информацией", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также "организованы прокурорские проверки с целью установления и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, фактов заключения антиконкурентных соглашений, необоснованного увеличения стоимости указанной продукции", сообщили в Генпрокуратуре России. "В ходе надзорных мероприятий среди прочего будут приняты меры к выявлению незаконных действий при реализации медицинских масок", - отметили в пресс-службе.

По итогам проверок будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Генеральной прокуратурой РФ в пределах компетенции реализуется комплекс необходимых организационных и практических мер, направленных на обеспечение законности и надлежащее осуществление всеми уполномоченными органами и организациями возложенных на них функций", - подчеркнули в надзорном ведомстве. Кроме того, продолжается работа по борьбе с фейками - ограничению доступа к информационным ресурсам, на которых размещена недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создающая угрозу жизни и здоровью людей, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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