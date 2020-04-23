В Удмуртии выявлено три случая заражения коронавирусом на заводе "Ижмех"

ИЖЕВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом выявили на АО "Ижевский механический завод", входящем в группу компаний "Калашников", сообщил во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Зарегистрированы три случая выявления заболевания среди работников АО "Ижевский механический завод". По данным фактам управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводится эпидемиологическое расследование, на предприятии организованы противоэпидемические мероприятия", - сказал Бречалов.

По его словам, на 23 апреля в республике зарегистрировано 178 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 10 из них выявлено за последние сутки, один человек умер.

Ижевский механический завод - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающих спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику. Входит в группу компаний "Калашников".