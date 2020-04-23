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В России с начала режима самоизоляции выросло количество термоточек

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 17 тыс. термоточек, из которых 70 % - не в лесах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество термоточек, выявленных на территории России, выросло с началом режима самоизоляции. Об этом в четверг сообщил замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Александр Агафонов.

"У нас сейчас пандемия, и люди не все понимают правильно эту ситуацию. Вместо того, чтобы находиться дома и выполнять все рекомендации, очень много жителей, в том числе Москвы и Московской области, выезжают на отдых. Как только самоизоляция была объявлена, у нас [был зафиксирован] резкий всплеск [числа] термоточек не только по Москве и Московской области, но и по всей территории Российской Федерации", - сказал он после проверки готовности сил ведомства в Подмосковье.

По данным Агафонова, с начала года в России зарегистрировано 17 тыс. термоточек, из которых 70 % - не в лесах. Лесных пожаров произошло 2 075 на общей площади около 400 тыс. га. "Если по количеству возгораний мы прошлый год уже перешагнули, то по площадям мы идем по уровню прошлого года. Это с учетом того, что пожароопасный сезон начался в большинстве субъектов практически на полтора месяца раньше, чем в прошлом году", - уточнил он.

По данным Рослесхоза, в Московской области с 1 по 22 апреля ликвидировано 43 лесных пожара. Пройденная огнем площадь составила 159 га. Только за прошедшие сутки в области потушены пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 35 га. Причина большинства из них - человеческий фактор.

"[Пожароопасный] сезон обещает быть очень сложным с учетом долгосрочного прогноза. Сейчас все наши усилия направлены только на то, чтобы не допустить повторения прошлого года, чтобы получить минимальный экономический урон от лесных пожаров", - подчеркнул Агафонов.

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