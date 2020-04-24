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Пандемия коронавируса нового типа

Первый регион Канады объявил о начале снятия ограничений по коронавирусу с 4 мая

Жителям провинции Саскачеван, в частности, разрешат кататься на лодках и ловить рыбу

ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти центральной канадской провинции Саскачеван начнут снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения с 4 мая. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы региона Скотта Мо.

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"В течение следующих нескольких недель ограничения начнут постепенно сниматься", - сказал он. Саскачеван стал первым регионом Канады, который объявил о детальном плане по перезапуску экономики. Он предусматривает пять ступеней.

Первая фаза начнется 4 мая. С этого дня в провинции откроются стоматологические клиники, будут вновь принимать окулисты, ортопеды и физиотерапевты. Гражданам будет разрешено кататься на лодках и ловить рыбу, откроются поля для гольфа. Второй этап предусматривает открытие с 19 мая магазинов одежды, спортивных товаров, ювелирных украшений и др., заработают парикмахерские. При этом по-прежнему нужно будет соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования.

Даты остальных фаз снятия ограничений пока не определены. Третья, например, предполагает открытие других малых предприятий сферы услуг, таких как маникюрные салоны и спортзалы, а также кафе и ресторанов при условии их заполнения клиентами до 50%. Затем должны будут заработать бассейны, детские площадки, музеи, кинотеатры, парки. Последняя стадия предполагает снятие всех ограничений. Аналогичные меры по перезапуску своих экономик рассматривают сейчас провинции Манитоба и Остров принца Эдуарда.

В Саскачеване одни из самых низких показателей заражения коронавирусом в Канаде. Согласно последним данным Минздрава страны, в этой провинции выявлено 326 случаев заражения, 270 человек уже выздоровели, четыре пациента умерли. В Канаде на данный момент число заразившихся превышает 40 тыс., более 2 тыс. человек умерли. Самая тяжелая ситуация - в провинциях Квебек (21 тыс. заразившихся) и Онтарио (свыше 12 тыс.).

Теги
КанадаПандемия коронавируса нового типа
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