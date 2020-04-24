НИИ урологии им. Лопаткина открыл инфекционное отделение для приема пациентов с COVID-19

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Филиал НМИЦ радиологии Минздрава РФ - НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина открыл инфекционное отделение, рассчитанное на 160 коек, для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. В церемонии открытия в пятницу принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В этот сложный период для страны, для наших граждан. Министерство здравоохранения принимает решение по перепрофилированию, развертыванию коек для пациентов, которые поступают с новой коронавирусной инфекцией. Хочу отметить, что персонал прошел дополнительную подготовку для оказания помощи этой категории больных, <...> персонал, имеющий высокую квалификацию, научился и способен в полном объеме оказывать помощь категории пациентов, поступающих и с пневмонией, и с другими осложнениями этого типа заболеваний", - сказал министр.

Как уточнил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн, для приема больных открывают 160 коек. "Кислород подведен к 70% коек. Медицинскую помощь оказывают 200 сотрудников, в том числе доктора и кандидаты медицинских наук, прошедшие специнструктаж у специалистов химзащиты и распределенные в посменные бригады. Отделение обеспечено достаточным количеством тестов на определение COVID-19 для постоянного мониторирования состояния здоровья пациентов и персонала. На территории НИИ действует собственная лаборатория", - следует из пресс-релиза.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.