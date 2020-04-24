Рамадан в условиях пандемии. Как проходит священный для мусульман месяц в Палестине

КАИР, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. На Ближний Восток пришел священный для мусульман месяц поста Рамадан. В течение 30 дней правоверным предписано воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката и посвящать основное время молитвам, духовному развитию и самосовершенствованию.

Несмотря на связанные с постом ограничения, Рамадан считается самым радостным и веселым периодом в году: образ жизни полностью меняется, сдвигаясь на ночное время, люди собираются семьями, постоянно готовятся новые вкусные блюда, некоторые рецепты специально берегут весь год, чтобы испечь что-то особенное только в Рамадан. Телевизор не выключается всю ночь - начинается сезон телесериалов, и лучшие премьеры продюсеры специально припасают на этот период, даже маленьким детям разрешают не ложиться спать.

Обычно люди до самого восхода солнца гуляют, общаются, ходят в гости и на фестивали, проведение которых также нередко приурочено к месяцу поста. Улицы городов в это время украшены традиционными фонариками и гирляндами, а у входов в кафе, рестораны и жилые дома можно увидеть фанусы (рамаданные фонари) самых разных размеров, некоторые достигают высоты в человеческий рост.

Рамадан в условиях пандемии

Но в 2020 году пандемия внесла свои коррективы, и Ближний Восток проводит Рамадан в новой реальности. Практически все страны закрыли мечети в целях предотвращения распространения нового коронавируса. В Саудовской Аравии, где находятся две из трех главных святынь ислама, не функционируют обе — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине. Правоверные не могут совершать там пятикратный намаз и Таравих - специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до зари.

В ряде стран отменили рамаданные столы, которые традиционно накрывают на ифтар для всех желающих рядом с мечетями. Кроме того, в ночное время, когда в Рамадан жизнь, по сути, только начинается, в большинстве стран действует комендантский час и строгий запрет на выход из дома.

Без подарков и деликатесов

Не стала здесь исключением и Палестина. Из-за COVID-19 власти автономии распорядились закрыть школы, рестораны, мечети, свадебные залы. Результатом этого стали десятки тысяч безработных, шансы которых трудоустроиться в и без того находящейся в крайне тяжелом экономическом положении Палестине практически равны нулю.

Между тем, по официальным данным, число заражений новым коронавирусом на Западном берегу реки Иордан составляет 335 человек, от осложнений умерли двое. В секторе Газа официально не выявлено ни одного случая заражения за пределами карантинных центров, но последствия изоляции отражаются сейчас практически на каждой семье, хотя власти уверены, что необходимости в таких жестких мерах нет.

Люди и так боятся выходить на улицы, сидят по домам. У людей нет денег, чтобы закупить продукты и подарки близким и родственникам. Многие стараются в это неспокойное время отложить сбережения на случай, если произойдет вспышка коронавируса в Палестине.

По словам владельца магазина орехов и фиников, сейчас многие люди ходят на базар просто посмотреть, ничего не покупая. "Кафе закрыты, поэтому они просто проводят здесь время, никто ничего не приобретает", - жалуется 57-летний Самех Абу Шаабан, показывая на заполненные прилавки при полном отсутствии клиентов.

"Молельные дома пусты, людей нет, а закрытие мечети Аль-Акса может серьезно отразиться на палестинцах", - говорит житель Восточного Иерусалима Аммар Бакир.

По словам имама Аль-Аксы шейха Омара аль-Кисвани, "такое произошло впервые за полторы тысячи лет, и это очень болезненно воспринимается людьми". По его словам, в Рамадан в эту третью после мечетей в Мекке и Медине исламскую святыню приходят десятки тысяч человек, а к концу поста число правоверных достигает сотен тысяч. Сейчас все заменит видеотрансляция.

"Это грустный Рамадан, - говорит владелец небольшого супермаркета в Хевроне Махер аль-Курди. - Обычно в это время магазины переполнены, сейчас они пустынны, а люди занимаются шопингом, просто созерцая товары через витрины".

На Западном берегу, где был введен режим чрезвычайной ситуации, власти пошли на некоторые послабления, чтобы позволить малому и среднему бизнесу хоть отчасти перезапустить свою деятельность. Уже сейчас очевидно, что доходы упадут минимум наполовину.

Палестинцам, которым из-за политической ситуации и так приходится выживать, сейчас оказались в еще худшей ситуации, и Рамадан не принес им радости и облегчения. Настроения совсем иные, и одиноко стоящие фанусы, горящие гирлянды и фонарики не добавляют радости.