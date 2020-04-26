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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье проверяют соблюдение соцдистанции в общественном транспорте

На наличие пропусков и соблюдение дистанции уже проверили более 450 пассажиров

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Проверки на соблюдение социальной дистанции и наличие пропуска проводятся в общественном транспорте Подмосковья. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

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"В общественном транспорте и на остановках Московской области проверяют соблюдение социальной дистанции и наличие пропуска для проезда. Соблюдение правил контролирует Административно-пассажирская инспекция Подмосковья совместно с Росгвардией. 25 апреля инспекторы провели рейды в 16 муниципалитетах, в том числе в Королеве, Мытищах, Одинцово, Чехове, Химках, Красногорске, Балашихе, Люберцах, Видном, Подольске, Домодедово, Реутове, Лобне, Луховицах, в Пушкинском и Коломенском округах", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уже проверено более 450 пассажиров на наличие пропуска и соблюдение дистанции в транспорте. У всех пассажиров были пропуска и прикрепленные к ним карты "Стрелка" и соцкарты. Кроме того, 7 водителей и перевозчиков привлекли к административной ответственности за отсутствие масок; при этом на 11 остановках в Чехове, Кубинке, Железнодорожном и Красногорске юрлица привлечены к ответственности за отсутствие соцразметки.

"Напомним, что за нарушение социальной дистанции физическому лицу грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей, юрлицу - штраф от 100 до 300 тыс. рублей. За проезд в общественном транспорте без пропуска и прикрепления "Стрелки" или социальной карты, пассажиру грозит штраф в 5 тыс. рублей. Спасибо всем, кто соблюдает соцдистанцию и привязал свои карты к пропускам", - заключили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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