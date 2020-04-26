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Онлайн-трансляцию празднования 125-летия Русского музея посмотрели более 500 тыс. человек

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" музей поздравили с юбилеем генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Онлайн-трансляцию празднования 125-летия основания Русского музея посмотрели 576 тыс. человек. Это первый в истории культурного учреждения онлайн-юбилей, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе музея.

"Онлайн-трансляцию юбилея Русского музея на официальном сайте и в группе музея в социальных сетях посмотрели 576 тыс. человек во всей России", - сказала собеседница агентства.

Государственный Русский музей в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поздравили с юбилеем генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и ряд других деятелей культуры.

"Одним из великих совместных деяний [Эрмитажа и Русского музея] стало спасение надгробия Александра Невского, когда музеи путем больших усилий добились того, что украшения гробницы Александра Невского не были уничтожены, переплавлены, а остались в музейной сфере. Русский музей является главным музеем русского искусства в стране", - сказал в видеообращении Пиотровский.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, в свою очередь, упомянула о неразрывной связи двух государственных учреждений культуры, которые при этом сохранили собственную уникальность и стратегию выставочной деятельности. "Успех проектов Русского музея, которые Третьяковская галерея реализует в несколько ином формате на своей площадке или успех проектов Третьяковской галереи, посвященных тому или иному художнику, которые потом также в ином формате реализуются в Русском музее только усиливают оба музея", - отметила Трегулова.

Музей представил созданные к юбилею фильмы о своей истории и картинах, размещенных в постоянной экспозиции.

Из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга 13 марта ввели режим повышенной готовности в городе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Приостановлено проведение групповых занятий и экскурсий, детские лагеря не принимают воспитанников на каникулы. Запрещены массовые мероприятия, прекращен доступ посетителей в музеи, выставочные залы, зоопарки, театры, концертные залы и кинотеатры. Федеральные учреждения культуры, в том числе Русский музей, объявили о временном прекращении приема посетителей в соответствии с приказом Минкультуры РФ.

Русский музей отмечает три юбилея

Ранее гендиректор Русского музея Владимир Гусев сообщал, что в 2020 году музей отпразднует сразу три юбилея. Помимо 125-летия подписания Николаем II указа о создании музея, будет отмечаться 175 лет со дня рождения Александра III, которому принадлежит идея создания такого учреждения - он не успел ее осуществить, но его сын Николай реализовал этот замысел.

Также в 2020 году исполняется 220 лет со дня завершения строительства Михайловского замка. Владимир Гусев отмечает вместе с музеем и личный юбилей - 25 апреля ему исполнилось 75 лет, он возглавляет Русский музей уже больше 30 лет, в течение которых последний значительно расширился за счет включения в его состав нескольких дворцов и садов в центре Санкт-Петербурга, открытия филиалов в российских регионах и за границей.

Первый музей русского искусства

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, но указ об учреждении музея был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года. Николай II назвал новое учреждение в честь отца - "Русский музей императора Александра III".

Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось 19 (7) марта 1898 г. Основой его собрания стали произведения искусства из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Сейчас коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI вв.

В юбилейный год Русский музей завершит ряд реставрационных проектов, самым крупным из которых будет открытие Воскресенского, Гербового, Предтронного и Большого тронного залов Михайловского замка, которые публика никогда не видела. Планируется также реставрация памятника Александру III работы Паоло Трубецкого у Мраморного дворца.

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