Первый случай коронавируса подтвердился в Пущине

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Пущине. В целом вирус зафиксировали у жителей 62 городских округов Подмосковья, сообщается в субботу в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в области.

За сутки в Балашихе выявили 49 новых случаев, в Подольске - 46, в Красногорске - 36. Кроме того, сообщается, что наибольшее число заразившихся зафиксировали в Люберцах - 523 человека, в Красногорске - 431, в Мытищах - 386, в Королеве и Химках - по 329, Ленинском городском округе - 319.

"Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 858 человек из Москвы", - отмечается в публикации.

Всего в регионе зафиксировано 8 494 случая заражения, умерли 69 человек, выздоровели и выписались 272. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.