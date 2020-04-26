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Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 45 тыс.

При этом, по данным Минздрава страны, темпы роста количества инфицированных замедлились

ОТТАВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1 466, до 45 354. Об этом сообщил в субботу Минздрав страны.

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Темпы роста числа инфицированных в стране замедлились, в пятницу их было зафиксировано 1 778. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (23 267), Онтарио (13 995) и Альберта (4 233). Тест на наличие коронавируса прошли 684,2 тыс. человек, 16,4 тыс. из ранее заболевших выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 2 465 инфицированных умерли. Случаи заражения отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
КанадаПандемия коронавируса нового типа
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