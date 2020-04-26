Боррель отметил помощь Китая и России в борьбе с пандемией

МАДРИД, 26 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил помощь, которую Россия и Китай оказывают ряду европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса. Соответствующее мнение глава дипломатии Евросоюза выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете La Vanguardia .

"Китай прилагает большие дипломатические усилия, которые сопровождает помощью, которую он оказывает некоторым европейским странам, выступая в качестве великой державы. Россия тоже", - отметил Боррель. "В начале кризиса Европа очень помогла Китаю, мы отправили более 60 тонн медицинского инвентаря, которого затем у нас не было, и теперь Китай вернул нам эту помощь", - уточнил он.

Ранее Россия отправила вирусологов и других специалистов Минобороны со спецтехникой в Италию и Сербию. В частности, военнослужащие РФ проводили в Италии работы по дезинфекции пансионатов для пожилых людей. В Сербии российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Российские специалисты также провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ряде важнейших медцентров страны.