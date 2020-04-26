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75-летие Победы

Мишустин поздравил коллектив музея-заповедника "Прохоровское поле" с 25-летием

Премьер-министр отметил его роль в сохранении памяти о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле", который находится в Белгородской области, с 25-летием со дня основания, отметив его важность в сохранении памяти о героических событиях Великой Отечественной войны. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"За эти годы благодаря высокому профессионализму, энергии, научному поиску вашего замечательного коллектива музей превратился в уникальный исторический и культурный центр, где бережно сохраняется память о героических событиях Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении.

Глава правительства добавил, что музей-заповедник на сегодняшний день включает современный музейный комплекс, выставку легендарной бронетехники, собрания редких фотографий и архивных документов, инсталляции и скульптурные композиции. "Здесь каждый памятник, предмет, мемориал напоминает о подвиге солдат и офицеров Красной армии. О тех, кто в далеком сорок третьем стоял насмерть в тяжелейшем танковом сражении под Прохоровкой. О Курской битве, которая определила дальнейший ход Второй мировой войны", - заключил премьер.

Мишустин отметил, что ежегодно тысячи людей приезжают в музей-заповедник для того, "чтобы поклониться героям, которые отдали свои жизни в битве на Прохоровском поле, понять и попытаться ощутить, какой ценой была завоевана Великая Победа".

Премьер также поздравил работников "Прохоровского поля" с 75-летием Победы и пожелал крепкого здоровья, удачи, новых проектов и всего наилучшего.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВеликая Отечественная война75-летие Победы
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