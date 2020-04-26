Власти Петербурга прокомментировали появившийся список умерших медиков с коронавирусом

В соцсетях появился так называемый список памяти, в котором распространены данные об умерших людях, которые заразились коронавирусом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал появившийся в социальных сетях неофициальный список российских медиков, умерших после заражения коронавирусом. Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета, в списке фигурируют три медсестры, но они заразились не при исполнении.

"Упомянутые в списке [в социальных сетях] три медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей", - сказали в пресс-службе комитета.

Ранее стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергея Белошицкого, который умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Правительство города выплатит 1 млн рублей семье анестезиолога.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 926 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 460 человек, умерли 23.