В Якутии четыре медика офтальмологической клиники заразились коронавирусом

"В Якутии за сутки зарегистрированы девять новых случаев заражения коронавирусом и один летальный исход. Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Якутске, четыре из них - медики, сотрудники офтальмологической клиники. Окончательно подтвержден диагноз у одного пациента в Хангаласском улусе (районе). Один новый пациент в Усть-Нере (поселок в Оймяконском районе) - из круга контактов ранее заболевшего", - говорится в сообщении.

ЯКУТСК, 26 апреля. /ТАСС/. Четыре сотрудника офтальмологической клиники в Якутске заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе Якутии.

Как сообщил в воскресенье на брифинге глава Якутии Айсен Николаев, на данный момент устанавливается круг контактов у зараженных медиков, берутся соответствующие анализы.

В Якутии подтверждено 157 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 человек, умер один пациент. Два пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, один из них - на аппарате ИВЛ.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.