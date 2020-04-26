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Пандемия коронавируса нового типа

Больницу и терапевтическое отделение закрыли на карантин в Крыму из-за коронавируса

В больнице заразился лифтер

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор перевел в режим обсерватора больницу в Красногвардейском районе Крыма, где заразился лифтер, и терапевтическое отделение Алуштинской городской больницы, куда поступила пациентка с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она отметила, что очаг распространения коронавируса в больнице в Красногвардейском районе "очень сложный", поскольку лифтер имел много контактов с другими людьми до выявления у него коронавируса. "Главным государственным санитарным врачом на территории вынесено постановление об обсервации с сегодняшнего дня. Проведено с главой администрации совещание, установлены болкпосты, охрана по периметру. Это же проведено и в Алуште", - сказала Пеньковская на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавирусной инфекции нового типа на полуострове.

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В основном корпусе больницы в Красногвардейском районе работают 228 сотрудников, уточнила она. "Из них в обсервацию помещены 89 медицинских работников и 60 пациентов. Пациенты дневного стационара будут находиться под медицинским наблюдением на дому", - сказала главный санитарный врач Крыма.

Также она рассказала, что в обсерваторе, созданном в Алуштинской горбольнице, остаются 17 человек - это 15 медиков и два пациента. "Ввиду того, что больная была помещена в терапевтическое отделение Алуштинской городской больницы - это не профильное отделение [по коронавирусу], и с учетом того, что в этом отделении не такое большое количество лиц с ней одновременно находились на лечении (палаты там не боксированные), принято решение главным государственным санитарным врачом Алушты о переводе данного отделения в обсервацию", - пояснила Пеньковская.

В режиме обсерватора в Крыму сейчас также работает Симферопольская клиническая больница. А с 8 апреля в течение 14 дней в единственной больнице моногорода Армянска на карантине находились 124 человека. Им было запрещено покидать территорию обсерватора. После дезинфекции больница вернулась в обычный режим работы.

В Крыму за сутки выявили двух новых заразившихся. По данным Роспотребнадзора, всего на полуострове 69 подтвержденных случаев коронавируса. На лечении находятся 40, выздоровели 29 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1 100 человек, из которых дома - 786 человек, в стационарах - 84 человека, изолированы в обсерваторы 230 человек.

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РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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