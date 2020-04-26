СМИ: британские власти планируют помещать на карантин всех въезжающих в страну

Издание отмечает, что новые правила могут вступить в силу уже в следующем месяце и будут распространяться и на возвращающихся домой британских граждан, и на иностранцев. При этом возможны и исключения, например для водителей грузовиков, доставляющих в Великобританию необходимые стране грузы. Въезжающие в королевство будут заполнять специальные анкеты, где должны будут указать информацию о состоянии здоровья, а также адрес места, где они будут находиться в самоизоляции. Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы.

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует сделать строгое соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней обязательным для всех въезжающих в страну из-за рубежа. Об этом сообщила в воскресенье газета The Daily Telegraph , по данным которой это одна из мер, которые власти королевства намерены ввести после ослабления действующего с 23 марта карантина.

Цель меры - ограничить число завозных случаев заражения новым коронавирусом, чтобы не допустить второго пика эпидемии после того, как в королевстве будет ослаблен карантин. Планируется, что в ходе так называемой второй фазы борьбы с вирусом в Великобритании сдерживать его распространение будут с помощью значительного увеличения числа проводимых анализов в сочетании с выявлением и изоляцией лиц, контактировавших с заболевшими. Определять потенциально зараженных помогут специальные приложения для мобильных телефонов.

"Мы намерены ввести эти меры, руководствуясь научными рекомендациями, и в правильный момент, когда темпы распространения инфекции существенно снизятся", - сказал источник издания в британском правительстве, добавив, что кабинет министров ориентируется на пример Сингапура, власти которого успешно борются с распространением COVID-19. Ранее британское руководство настаивало на том, что введение ограничений на въезд в страну и изоляция въезжающих не дадут заметного эффекта в условиях быстрого распространения нового коронавируса внутри королевства.

Пока неизвестно, когда именно британские власти планируют начать постепенное ослабление карантина. Как отметил в пятницу главный санитарный врач Англии Крис Уитти, распространение инфекции в стране уже замедлилось достаточно сильно, чтобы начать всерьез обсуждать снятие некоторых ограничений, однако не все эксперты согласны с такой оценкой. По данным The Sunday Times, поддержка принимаемых правительством мер падает, а в правящей Консервативной партии все громче звучат голоса тех, кто требует как можно скорее отменить карантин, чтобы помочь экономике страны. При этом то же издание отмечает, что глава правительства Борис Джонсон, сам в тяжелой форме переболевший COVID-19, не намерен торопиться со снятием ограничений.

По данным Минздрава Великобритании, распространенным 25 апреля, количество умерших в стране пациентов с коронавирусом превысило 20 тыс., число инфицированных приблизилось к 150 тыс.