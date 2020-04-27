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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области подготовят отдельный обсерватор для вахтовиков из Белокаменки

Глава региона Андрей Чибис поручил подготовить его к 29 апреля

МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному минздраву подготовить отдельный обсерватор для жителей региона, которые работают на объекте "Велесстроя" в Белокаменке под Мурманском и желают покинуть его после двухнедельного карантина. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве.

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"Велесстрой" - один из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). В работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя", более 100 из которых - местные жители.

"У нас на этом проекте работают более 100 человек жителей Мурманской области. Давайте мы подготовим необходимый обсерватор, и для тех, кто желает покинуть эту стройку именно из жителей Мурманской области, через двухнедельный карантин обеспечим контроль за этими людьми и отправку их в муниципалитеты по месту жительства", - сказал Чибис. О местонахождении обсерватора губернатор не сообщил, но поручил подготовить его к среде.

Ранее компания "Велесстрой" сообщила о временной приостановке работ на объекте для проведения дезинфекции, компания вывозит отработавших смену иногородних вахтовиков после подтверждения у них отрицательных результатов в другие регионы. Объект "Велесстроя" в Белокаменке покинули уже 475 сотрудников.

На вечер воскресенья в Мурманской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 989, из них 807 - на стройплощадке в Белокаменке, 182 - на остальной территории Мурманской области, 71 пациент выздоровел и выписан из больницы, 914 человек находятся на лечении, четыре человека умерли.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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