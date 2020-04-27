{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Концепцию создания арт-пространства в бывшей мануфактуре в Иванове разработают к 1 октября

Идею создать на территории бывшей фабрики культурное и образовательное пространство Владимир Путин поддержал после встречи с общественниками города

ТАСС, 27 апреля. Правительство России совместно с властями Ивановской области должны к 1 октября подготовить предложения по созданию арт-пространства на базе бывшей мануфактуры в Иванове. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области, состоявшейся 6 марта.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Ивановской области подготовить при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения о реализации проекта по созданию на базе Большой ивановской мануфактуры современного культурного и образовательного пространства, определив источники финансирования соответствующих мероприятий", - говорится в документе.

Ответственными лицами по этому поручению назначены глава кабмина Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 октября.

В марте на встрече с общественниками в Иваново глава государства поддержал идею создать на базе заброшенной Большой ивановской мануфактуры культурное и общественное арт-пространство, отметив, что региональным властям в этом вопросе сможет помочь Внешэкономбанк (госкорпорация ВЭБ.РФ).

Большая ивановская мануфактура - некогда крупнейшее текстильное предприятие региона, корпуса которого располагаются по обе стороны реки Уводь в центре Иваново. Фабрика была закрыта в 2008 году. Местная пресса сообщала о разработке различных вариантов развития пространства бывшей фабрики.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Севастополе вводят обязательное ношение масок в общественных местах
Врио губернатора Михаил Развожаев сообщил, что с 1 мая будут открыты несколько предприятий, где также будет действовать обязательный масочный режим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС