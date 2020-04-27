Концепцию создания арт-пространства в бывшей мануфактуре в Иванове разработают к 1 октября

ТАСС, 27 апреля. Правительство России совместно с властями Ивановской области должны к 1 октября подготовить предложения по созданию арт-пространства на базе бывшей мануфактуры в Иванове. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области, состоявшейся 6 марта.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Ивановской области подготовить при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и представить предложения о реализации проекта по созданию на базе Большой ивановской мануфактуры современного культурного и образовательного пространства, определив источники финансирования соответствующих мероприятий", - говорится в документе.

Ответственными лицами по этому поручению назначены глава кабмина Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 октября.

В марте на встрече с общественниками в Иваново глава государства поддержал идею создать на базе заброшенной Большой ивановской мануфактуры культурное и общественное арт-пространство, отметив, что региональным властям в этом вопросе сможет помочь Внешэкономбанк (госкорпорация ВЭБ.РФ).

Большая ивановская мануфактура - некогда крупнейшее текстильное предприятие региона, корпуса которого располагаются по обе стороны реки Уводь в центре Иваново. Фабрика была закрыта в 2008 году. Местная пресса сообщала о разработке различных вариантов развития пространства бывшей фабрики.