Посольство в Индии призывает застрявших россиян уважать законы страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Индии просит россиян, застрявших в стране из-за пандемии нового коронавируса, с понимаем относиться к ограничительным мерам, принятым индийскими властями, и уважать законы этой страны, принятые для борьбы против COVID-19. Об этом заявил в понедельник журналистам в Нью-Дели заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

"Мы понимаем, что многие россияне, которые застряли в Нью-Дели в гостинице, устали, кто-то плохо себя чувствует, но в такой ситуации граждане и в Индии, и в России", - сказал дипломат.

Россияне в Нью-Дели

Он отметил, что в гостинице "Маурья" в столице Индии размещены 130 российских граждан, которые ждут вывозного рейса из Индии. Некоторые россияне покинули отель, недовольные карантинным режимом и тем, что им не позволено свободно гулять по городу, ездить в магазины. Есть случаи задержания таких российских граждан полицией.

"В гостинице их разместили бесплатно, также бесплатно их кормят, дипломаты привозят им фрукты, их постоянно осматривает посольский врач. Но посольство не может смягчать режим, установленный индийским правительством", - подчеркнул Федоров. Он отметил, что перед заселением в отель его администрация потребовала справку о том, что россияне не заражены коронавирусом. Посольский врач осмотрел людей и дал такую справку. Теперь руководство отеля рассматривает каждого, покинувшего его, как потенциальную угрозу заражения и не позволяет таким лицам вернуться назад, чтобы обеспечить безопасность других постояльцев и персонала.

"Эти граждане написали бумагу о том, что в нынешних условиях Индии существует угроза их жизни - в соответствии с правительственным постановлением 370 от 2010 года, им за государственный счет предоставляется помощь. Когда эти граждане обратились в посольство, они написали такое заявление, рассказывали, как их выселяют из гостиниц, не подают им еду, или у них нет средств купить еду, или отмечены случаи агрессивного поведения в их отношении со стороны местных жителей, угрозы физической расправы. На основании такого заявления их разместили в гостинице, при необходимости мы даже покупаем им авиабилет", - указал Федоров.

Покинуть гостиницу

Он отметил, что, если кто-то из граждан чувствует себя в безопасности или у кого-то появились средства - например, родственники перевели деньги, то такой человек может написать заявление и спокойно идти куда хочет. Однако деньги на его содержание выделяться больше не будут.

Всего в делийском консульском округе находятся около 600 граждан России, 130 из которых живут в гостинице за счет российской стороны. Более 800 человек уже вывезены из Нью-Дели двумя рейсами в Россию. Еще один рейс ожидается в ближайшее время.