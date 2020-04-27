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"Царское Село" планирует продавать две трети билетов онлайн для регулирования турпотока

Эта программа ранее получила одобрение Минкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" планирует постепенно перевести в онлайн-продажу около двух третей входных билетов для регулирования потоков посетителей в "высокий" туристический сезон, сообщила на пресс-конференции в понедельник директор учреждения Ольга Таратынова. Соответствующую программу разработали в том числе для того, чтобы избежать повторения ситуации 2019 года, когда музей фактически оказался неспособен принять всех желающих посетить Екатерининский дворец.

"Эта программа очень сложная, - программа по приему избыточного количества людей, то, с чем мы столкнулись в прошлом году летом. Это то, к чему, наверное, другие музеи тоже придут в ближайшие годы, мы просто волею судеб первыми оказались. Мы делаем акцент на бронировании билетов в музей заранее", - сказала Таратынова, добавив, что программу ранее представили в Министерстве культуры, и она получила одобрение.

Директор рассказала, что летом 2019 года желающие попасть в музей-заповедник выстраивались в "тысячные очереди", "люди стояли многие часы перед фасадом". "В прошлом году у нас традиционно продавалось через онлайн-продажу 100 билетов в день, так вот летом эти 100 билетов раскупались в течение 13 секунд каждый день. Поэтому сейчас мы, наверное, будем сначала половину, а потом две трети билетов все-таки через онлайн-бронирование распространять", - сказала она.

Таратынова пояснила, что такого рода переходный период будет длиться, по меньшей мере, год, и "какая-то часть билетов будет оставаться для продажи, как раньше, в кассах, но этот процент из года в год будет уменьшаться". Онлайн-бронирование позволит посетителям выбрать заранее точное время посещения музея, что, в частности, позволит контролировать единовременное количество туристов в Екатерининском дворце.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.

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