РИСИ стал федеральным государственным бюджетным учреждением

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский институт стратегических исследований (РИСИ) получил статус федерального государственного бюджетного учреждения. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Переименовать федеральное государственное научное бюджетное учреждение "Российский институт стратегических исследований" в федеральное государственное бюджетное учреждение в "Российский институт стратегических исследований", - говорится в документе.

Указом также утверждается новый Устав РИСИ, в котором указывается, что основной целью деятельностью института является информационно-аналитическое обеспечение федеральных органов государственной власти при формировании стратегических направлений государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

"Институт осуществляет… следующие виды деятельности:… сбор, систематизация и экспертно-аналитическая обработка информации, формирование на этой основе справочно-информационного фонда;… подготовка информационно-аналитических обзоров состояния и тенденций развития международных, военно-политических и социально-экономических отношений", - говорится в Уставе.

В предыдущем Уставе среди видов деятельности значилось "проведение фундаментальных и прикладных исследований".

Российский институт стратегических исследований был образован 29 февраля 1992 года. В 2017 году его директором назначен Михаил Фрадков, в 2004-2007 годах возглавлявший правительство России, с 2007-го по 2016 год - директор Службы внешней разведки РФ.