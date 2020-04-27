В Турции из-за коронавируса с 1 по 3 мая введут комендантский час

АНКАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Трехдневный комендантский час будет введен в Турции с 1 по 3 мая в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции президент Тайип Эрдоган.

"С 1 по 3 мая в 31 провинции республики будет введен комендантский час. В пятницу магазины будут открыты с 9:00 до 14:00", - сообщил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган сообщал, что подобные меры будут предприниматься каждые выходные до тех пор, пока будет такая необходимость.

Коронавирус был выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 110 тыс.

Умерли 2 805 человек, выздоровели 29,1 тыс.