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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Эстонии запретило массовые мероприятия до конца июня

До 31 августа в стране не будут проводиться крупные общественные мероприятия

ТАЛЛИН, 27 апреля. /ТАСС/. Общественные мероприятия в Эстонии в мае и июне из-за пандемии коронавируса проводиться не будут.

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Об этом Коммуникационное бюро правительства Эстонии сообщило в понедельник.

"Члены правительства обсудили на сегодняшнем кабинетном совещании возможность проведения многолюдных мероприятий в весенне-летний период и одобрили решение, в соответствии с которым в мае и июне общественные мероприятия в Эстонии проводиться не будут, - говорится в сообщении. - Также на кабинетном совещании было одобрено решение, что до 31 августа в Эстонии не будут проводиться крупные общественные мероприятия".

В Эстонии общее число заразившихся коронавирусом в понедельник достигло 1 647. За сутки в стране диагностировано четыре новых случая, накануне - девять, в субботу - 30. Количество умерших достигло 50. С 13 марта в Эстонии введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией, он действует до 17 мая.

Теги
ЭстонияПандемия коронавируса нового типа
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