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Пандемия коронавируса нового типа

В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом превысило 21 тыс.

Число заразившихся составляет 157,1 тыс.

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Число людей, умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом, превысило 21 тыс. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

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"У 157 149 человек, сдавших анализы [на заражение коронавирусом], результат оказался положительным. Это на 4 310 больше, чем вчера, - сказал министр. - К сожалению, из тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, 21 092 человека умерли".

Число зарегистрированных за последние сутки смертей достигло 360, что является самым низким показателем с 30 марта. Днем ранее власти страны сообщили о 413 новых летальных исходах. В воскресенье и понедельник данный показатель стабильно ниже, чем в другие дни недели, так как на выходных не все британские больницы успевают передать новые данные в Минздрав, что отражается на статистике.

В последние две недели (за исключением 19, 20 и 26 апреля) суточный показатель держится на уровне 700-800 новых смертей в сутки. Эти цифры не включают большинство летальных исходов, отмечаемых вне больниц. По словам Хэнкока, среди умерших - 82 сотрудника Национальной системы здравоохранения и 16 социальных работников. Рост числа подтвержденных случаев заражения уже больше двух недель остается в пределах 4-5 тыс. в сутки.

Как заявил в понедельник глава британского кабмина Борис Джонсон, эпидемическая ситуация в королевстве меняется в лучшую сторону, на что среди прочего указывает уменьшение количества пациентов с COVID-19 в больницах страны. При этом премьер, сам перенесший заболевание в тяжелой форме и только в понедельник вернувшийся к исполнению обязанностей, подчеркнул, что введенный 23 марта карантин по-прежнему должен строго соблюдаться. В британском правительстве предупреждают, что слишком раннее или чрезмерное ослабление введенных ограничений приведет ко второй волне эпидемии, что еще больше навредит системе общественного здравоохранения и экономике королевства.

Несмотря на то, что власти страны пока не делали официальных заявлений о том, когда и как планируется ослаблять карантин, Хэнкок указал, что в британских больницах вскоре возобновится проведение наиболее важных плановых процедур, в первую очередь осуществление терапии для лиц, страдающих раковыми заболеваниями. Он также призвал британцев, у которых есть не связанные c СOVID-19 причины серьезно опасаться за свое здоровье, не откладывать поход к врачу.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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