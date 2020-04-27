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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Захарова: дипломаты РФ встают за стойки регистрации в аэропортах, возвращая россиян домой

Официальный представитель МИД отметила, что дипломаты сталкиваются с различными жизненными ситуациями, "которые не описаны ни в одном учебнике"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты присоединились к сотрудникам аэропортов за стойками регистрации в рамках организации рейсов для возвращения граждан РФ на родину из-за рубежа. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

"Дипломатам во время их командировок приходится сталкиваться с различными жизненными ситуациями, которые не описаны ни в одном учебнике. Вот и сейчас многие практикуют то, чему в институте их не учили: работа на стойке в аэропорту для оказания содействия в возвращении граждан на родину", - отметила она.

По информации Минкомсвязи, около 50 тыс. россиян находятся за границей и ожидают возвращения домой. За месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тыс. граждан, сообщила ранее Минтранс и Росавиация.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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