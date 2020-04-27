Захарова: дипломаты РФ встают за стойки регистрации в аэропортах, возвращая россиян домой

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты присоединились к сотрудникам аэропортов за стойками регистрации в рамках организации рейсов для возвращения граждан РФ на родину из-за рубежа. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

"Дипломатам во время их командировок приходится сталкиваться с различными жизненными ситуациями, которые не описаны ни в одном учебнике. Вот и сейчас многие практикуют то, чему в институте их не учили: работа на стойке в аэропорту для оказания содействия в возвращении граждан на родину", - отметила она.