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Пандемия коронавируса нового типа

В Мордовии 16 медиков заразились коронавирусной инфекцией

Глава республики Владимир Волков призвал усилить контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции

ТАСС, 27 апреля. Власти Мордовии, где выявлено уже 560 случаев заражения коронавирусом, привлекают медработников со всей республики в республиканский центр - Саранск - для помощи пациентам с коронавирусом. При этом уже заражены 16 медиков, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба главы республики.

Число заболевших в Мордовии ежедневно растет, при этом увеличивается количество больных с тяжелой формой заболевания. В реанимации в настоящее время находятся 50 человек, в том числе 20 пациентов - на искусственной вентиляции легких. Больницы работают на пределе возможностей, отметили в пресс-службе.

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"С сегодняшнего дня вся больница имени Каткова [в Саранске], которая всегда была связана с оказанием экстренной медицинской помощи по разным направлениям, стала "ковидным" госпиталем. Мы вынуждены изменить маршрутизацию больных в другие учреждения, менее подготовленные, но у нас нет другого выбора. Для работы в госпиталях Саранска привлечены врачи со всех районов. Мы уже готовим под больных COVID-19 и другие больницы. При этом у нас инфицированы 16 медицинских работников, четверо из них - в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения республики Олега Маркина.

Ранее Маркин сообщал, что если число заразившихся будет расти так же быстро, республика может столкнуться с нехваткой врачей и больничных коек. Сейчас в Мордовии для лечения пациентов с коронавирусом задействованы три крупных лечебных учреждения, также подготовлены дополнительные койки в наркодиспансере, в городской больнице № 2, работает обсерватор "Лесная сказка" и госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны. По словам главы Мордовии Владимира Волкова, изначально республика должна была подготовить 395 коек, однако развернули 700, а в дальнейшем число коек в республике планируют увеличить до тысячи.

При этом глава республики призвал глав районов и сельских поселений усилить контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, особенно в майские праздники, когда ожидается наплыв людей из других регионов, прежде всего, из Москвы.

"Приехал помогать родителям - вот тебе дом, вот тебе огород, а вот тебе забор. За забор выходить нельзя. В эти дни за соблюдением этих требований должны следить все: и официальные структуры, и силовые. <...> никаких шашлыков, гулянок, походов друг к другу в гости - ничего не должно быть", - цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.

Случаи заражения

За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе коронавирус выявлен у четырехлетней девочки, общее число заражений достигло 560. Продолжают подтверждать диагноз у жителей Ардатовского и Атяшевского районов, где больше двух недель назад произошло заражение людей на похоронах и поминках. В республике ограничен въезд в восемь населенных пунктов, решается вопрос о введении пропускной системы на территории региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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