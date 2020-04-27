В Мордовии 16 медиков заразились коронавирусной инфекцией

Число заболевших в Мордовии ежедневно растет, при этом увеличивается количество больных с тяжелой формой заболевания. В реанимации в настоящее время находятся 50 человек, в том числе 20 пациентов - на искусственной вентиляции легких. Больницы работают на пределе возможностей, отметили в пресс-службе.

ТАСС, 27 апреля. Власти Мордовии, где выявлено уже 560 случаев заражения коронавирусом, привлекают медработников со всей республики в республиканский центр - Саранск - для помощи пациентам с коронавирусом. При этом уже заражены 16 медиков, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба главы республики.

"С сегодняшнего дня вся больница имени Каткова [в Саранске], которая всегда была связана с оказанием экстренной медицинской помощи по разным направлениям, стала "ковидным" госпиталем. Мы вынуждены изменить маршрутизацию больных в другие учреждения, менее подготовленные, но у нас нет другого выбора. Для работы в госпиталях Саранска привлечены врачи со всех районов. Мы уже готовим под больных COVID-19 и другие больницы. При этом у нас инфицированы 16 медицинских работников, четверо из них - в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения республики Олега Маркина.

Ранее Маркин сообщал, что если число заразившихся будет расти так же быстро, республика может столкнуться с нехваткой врачей и больничных коек. Сейчас в Мордовии для лечения пациентов с коронавирусом задействованы три крупных лечебных учреждения, также подготовлены дополнительные койки в наркодиспансере, в городской больнице № 2, работает обсерватор "Лесная сказка" и госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны. По словам главы Мордовии Владимира Волкова, изначально республика должна была подготовить 395 коек, однако развернули 700, а в дальнейшем число коек в республике планируют увеличить до тысячи.

При этом глава республики призвал глав районов и сельских поселений усилить контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, особенно в майские праздники, когда ожидается наплыв людей из других регионов, прежде всего, из Москвы.

"Приехал помогать родителям - вот тебе дом, вот тебе огород, а вот тебе забор. За забор выходить нельзя. В эти дни за соблюдением этих требований должны следить все: и официальные структуры, и силовые. <...> никаких шашлыков, гулянок, походов друг к другу в гости - ничего не должно быть", - цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.

Случаи заражения

За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе коронавирус выявлен у четырехлетней девочки, общее число заражений достигло 560. Продолжают подтверждать диагноз у жителей Ардатовского и Атяшевского районов, где больше двух недель назад произошло заражение людей на похоронах и поминках. В республике ограничен въезд в восемь населенных пунктов, решается вопрос о введении пропускной системы на территории региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.